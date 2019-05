© foto di Pietro Lazzerini

A pagina 23 del Corriere del Mezzogiorno di questa mattina troviamo l'approfondimento sul Napoli in vista della partita di domani contro l'Inter: "Icardi-Milik, sfida tra bomber. Un incrocio tra sogno e realtà". Il centravanti argentino dei nerazzurri domani scenderà in campo contro la squadra che lo ha inseguito almeno per due anni. Nel frattempo buone notizie dall'infermeria visto che Insigne ha lavorato regolarmente in gruppo.

La visita vip - Fuori programma a margine dell'allenamento di ieri: "Genny Savastano in visita a Castel Volturno". Salvatore Esposito, noto protagonista della serie tv Gomorra ha fatto visita ad Ancelotti e ai giocatori come evidenziato poi dal profilo Twitter della società azzurra.