Il Corriere del Mezzogiorno verso Napoli-Empoli: "Ancelotti, l'anti Juve"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Ancelotti, l'anti Juve". L'allenatore azzurro, in vista dell'anticipo di oggi contro l'Empoli, ha dichiarato in conferenza stampa: "Un campionato così non ci fa paura. Ci carica di responsabilità". La missione è quella di staccare l'Inter e di mettere pressione ai bianconeri.