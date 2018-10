Il Corriere della Sera: "De Rossi stop come Kolarov: dito fratturato"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con la Roma titolando: "De Rossi stop come Kolarov: dito fratturato". Il centrocampista giallorosso ha subito un pestone contro l'Empoli e sarà costretto a saltare la sfida contro la SPAL al rientro dalla sosta. La speranza di Di Francesco è di riaverlo in campo in Champions contro il CSKA.