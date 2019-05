© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina con la Roma titolando al centro: "Addio De Rossi, mille tifosi all'Eur per contestare Pallotta e il club". Mentre la squadra di Ranieri si prepara all'anticipo contro il Sassuolo, sfida chiave per la corsa Champions, ieri è stato un pomeriggio di tensione sotto la nuova sede della società giallorossa in via Tolstoj: un migliaio di tifosi ha contestato duramente il presidente americano per la "cacciata" del capitano, mal digerita da tutto il popolo romanista.