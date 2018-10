Il Corriere della Sera dopo Lazio-Inter: "Il secondo è servito"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina apre le proprie pagine sportive con la vittoria dell'Inter per 3-0 in casa della Lazio: "Il secondo è servito". I nerazzurri travolgono la squadra di Inzaghi trascinati da un super Icardi: adesso sono a quota 22 come il Napoli e rimangono a 6 punti di distacco dalla Juventus.