Il Corriere della Sera e i rientri di casa Roma: "Vai col tango"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione romana del Corriere della Sera apre le proprie pagine sportive con la Roma titolando: "Vai col tango". Il riferimento è a Perotti e Pastore, visto che i due argentini sono di nuovo pronti per tornare a disposizione di Di Francesco che potrà schierarli subito dopo la sosta. Entrambi si candidano a un ruolo da protagonisti per riportare in alto il club giallorosso.