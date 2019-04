© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con le parole in conferenza di Claudio Ranieri in vista della sfida di domani contro l'Inter ma anche in vista del futuro: "Ranieri si candida". Il tecnico giallorosso, subentrato a tempo a Di Francesco, ha dichiarato: "Allenare mi piace ancora", aprendo così alla possibilità di proseguire il suo secondo percorso in sella al club romanista.