Il Corriere della Sera e il libro del Capitano: "Il Colosseo di Totti"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera titola in prima pagina: "Il Colosseo di Totti". Il riferimento è al libro dell'ex capitano della Roma che ha scosso gli animi dei romanisti ma anche della società, con le possibili dimissioni di Baldini proprio per alcune frasi riportate nell'autobiografia dello storico numero 10 giallorosso. Alla presentazione il dirigente romanista ha dichiarato: "Vorrei girare la città come nella Grande Bellezza. Sogno di essere un turista invisibile".