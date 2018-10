Il Corriere della Sera e il pesante ko della Lazio: "Di nuovo al buio"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con la pesante sconfitta dei biancocelesti in Europa League contro l'Eintracht Francoforte: "Lazio, di nuovo al buio". L'Europa League si fa amara per gli uomini di Simone Inzaghi che perdono 4-1 e finiscono in 9 la sfida. Seconda sconfitta consecutiva dopo quella nel derby contro la Roma.