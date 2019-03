© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria della Roma contro l'Empoli per 2-1 nel posticipo di ieri: "Ranieri vince senza brillare, solo i tre punti sono Schick". Giallorossi impauriti e salvati dal VAR che non convalida una rete di Krunic nel secondo tempo che poteva valere il pareggio finale.