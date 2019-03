© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina apre le proprie pagine sportive con l'attacco di Icardi via social: "Chi ama l'Inter?". L'ex capitano mette nel mirino tecnico, dirigenti e Perisic. Spalletti dichiara a margine della conferenza: "Parlo di chi ha a cuore la squadra". La replica è velenosa: "Non so se chi decide rispetta il club e me". Società infastidita dalla diatriba.