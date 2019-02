© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con la Lazio titolando: "Inzaghi in bilico, panchina appesa alla Coppa Italia". Rapporti tesi tra l'allenatore e il club: ha tre mesi per spazzare via i dubbi. Il suo futuro verrà deciso in base alla Coppa, al derby e alla qualificazione alle coppe Europee.