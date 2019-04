© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere della Sera di oggi apre le proprie pagine sportive titolando: "Fuori tutte". Il riferimento è alle squadre italiane, tutte eliminate dalle competizioni europee con il Napoli che contro l'Arsenal in Europa League non è riuscito nel ribaltone, subendo una sconfitta anche in casa a causa della rete su punizione di Lacazette.