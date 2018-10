Il Corriere della Sera e la rapina a Milik: "Via l'orologio da 27mila euro"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina con la serata post Champions League a Napoli titolando: "La rapina a Milik: via l'orologio da 27 mila euro". Un fatto di cronaca che ha macchiato la bellissima notte del San Paolo e la vittoria contro il Liverpool. Il giocatore era in auto con la compagna quando è stato fermato da una moto e da due uomini a volto coperto. Pistola in faccia e orologio rubato. L'attaccante azzurro tramite i social ha fatto sapere di stare bene e di aver superato immediatamente la paura dell'episodio.