Il Corriere della Sera e la sfida di San Siro: "Sollievo Milan"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina apre le proprie pagine sportive con la vittoria dei rossoneri contro la Sampdoria per 3-2: "Sollievo Milan". Gattuso salva la panchina mandando in campo due punte contemporaneamente: la formula Higuain-Cutrone funziona ed entrambi vanno a segno. Mercoledì il recupero della sfida contro il Genoa per avvicinare la zona Champions.