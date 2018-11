Il Corriere della Sera e la vittoria della Lazio: "Immobile spettacolare"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con la convincente vittoria della Lazio contro la SPAL per 4-1: "Immobile spettacolare, la Lazio si riscatta e vola a +5 sulla Roma". Il bomber realizza un'altra doppietta e manda un messaggio alle squadre in corsa per la Champions ma anche al ct Mancini.