Il Corriere della Sera e le big in crisi: "La giostra degli allenatori"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "La giostra degli allenatori". Quattro tra i tecnici migliori e più vincenti al mondo, attualmente sono fermi senza squadra. Da Conte a Zidane, passando da Wenger e Blanc, tutti aspettano un'occasione per rientrare dalla porta principale. Con tre grandi ssquadre come Real, Bayern e Man United che sono in crisi e che da un momento all'altro potrebbero chiamare un nuovo allenatore per risollevare le rispettive sorti.