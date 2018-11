Il Corriere della Sera e le parole di Nzonzi: "Inizio difficile ma siamo forti"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con le dichiarazioni di Nzonzi in vista della sfida di Firenze: "La Juve come il PSG, inizio difficile ma siamo forti". Il francese ha spiegato questo avvio pieno di difficoltà: "Finora poca continuità ma stiamo migliorando".