Il Corriere della Sera e le sfide di Champions: "Match point"

© foto di Ospite

Il Corriere della Sera di questa mattina apre le propria pagine sportive con la Champions League titolando: "Match point". Il riferimento è alle sfide della Juventus e della Roma, rispettivamente contro due spagnole come Valencia e Real Madrid. Basta il pari a entrambe per centrare gli ottavi di finale. I giallorossi sono in ansia per le condizioni di Dzeko che potrebbe saltare la partita dell'Olimpico, mentre Allegri punta sul tridente top con Ronaldo, Mandzukic e Dybala.