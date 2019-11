Il Corriere della Sera: "I nuovi gemelli"

© foto di stefano tedeschi

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez si conquistano anche la prima pagina della sezione sportiva de Il Corriere della Sera, con il titolo: "I nuovi gemelli". Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è una coppia nata per caso, sbocciata tra lo scetticismo generale e oggi affiatata più che mai. I numeri non mentono: 22 gol in totale tra campionato e Champions, equamente divisi, 11 a testa. Se l’Inter è a un solo punto dalla Juventus in serie A e ancora speranzosa di passare il turno in Champions League lo deve a loro, così diversi eppure così complementari. A Praga contro lo Slavia hanno trascinato i nerazzurri alla vittoria, ora nel mirino c’è il Barcellona di Leo Messi. Indispensabile vincere per passare il turno, un’impresa difficile, non impossibile.