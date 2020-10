Il Corriere della Sera: "Il gioco dell'Inter non convince. Eriksen inutile via di mezzo"

vedi letture

Spazio ai nerazzurri sulle pagine del Corriere della Sera: "Il gioco dell'Inter non convince. Eriksen inutile via di mezzo". La squadra di Antonio Conte ha prima rischiato di vincere e poi di perdere, devastata dalle sette assenze Covid. Il gioco espresso non convince, appena un tiro in porta su punizione di Eriksen e nel primo tempo un diagonale a lato di Lukaku, il quale non può bastare: Conte deve ritrovare gli assenti, troppi ora. Poi bisognerà chiarire cos'è Eriksen, anche ieri una inutile via di mezzo.