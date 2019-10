Il Corriere della Sera: "Il rigore che non c'è frena la Roma"

© foto di stefano tedeschi

Roma fermata sull'1 a 1 dal Borussia Moenchengladbach per colpa di un rigore inesistente nel finale di gara, quindi l'edizione odierna del Corriere della Sera titola: "Il rigore che non c'è frena la Roma". La Roma viene derubata dall’inadatto arbitro scozzese Collum, che fischia nel recupero un rigore inesistente e rimette in discussione una qualificazione già in cassaforte. La consolazione è che nella notte dell’emergenza la squadra disputa una gara coraggiosa e Zaniolo dimostra di essere un prospetto di campione come pochi altri in Italia.