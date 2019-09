Il Corriere della Sera: "Illusione Juve"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera, nella sua sezione sportiva, titola: "Illusione Juve". Dopo il doppio vantaggio bianconero con Cuadrado e Matuidi, la temperatura del Wanda Metropolitano sale e la Juve si scotta come a febbraio. Prima con un doppio colpo di testa nel cuore dell’area, Gimenez-Savic col centrale del Montenegro che va in buca e porta la sua dose di amaro in casa bianconera. Szczesny deve salvare su Vitolo, Oblak su Higuain. Ma Herrera sbuca, ancora di testa, per il pareggio al 90’. Una rimonta che sa di beffa per i bianconeri, che ormai pregustavano di portare a Torino i primi tre punti di questa Champions.