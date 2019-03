Il Corriere della Sera: "Immobile, che gol. Ma alla Lazio non basta"

© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio dei biancocelesti titolando: "Immobile, che gol. Ma alla Lazio non basta: è pari contro la Fiorentina". Primo pareggio del 2019 per la squadra di Inzaghi. La Lazio ora è ottava con 42 punti, ma deve ancora recuperare la sfida contro l'Udinese.