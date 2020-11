Il Corriere della Sera in apertura: "Tra Real e Inter chi perde sprofonda"

Così il Corriere della Sera, questa mattina in edicola: "Tra Real e Inter chi perde sprofonda". Il quotidiano si sofferma sulla gara di Champions che vede le favorite del girone, in fondo alla classica, sfidarsi in quella che stasera più che una partita sembra uno spareggio. Conte senza Lukaku: "Non ci faremo mettere all'angolo aspettando il k.o.". Zidane: "Il mio futuro? Non ci penso, questa partita per noi vale una finale".