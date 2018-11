Il Corriere della Sera in prima pagina: "La Juve è sempre più sola"

© foto di Ospite

Il Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina titolando in taglio alto: "La Juve è sempre più sola". Col pareggio del Napoli in casa contro il Chievo Verona, i bianconeri archiviano la tredicesima giornata con 8 punti di vantaggio sulla seconda. Pari anche per il Milan a Roma contro la Lazio: Correa segna al 94'.