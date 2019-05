© foto di stefano tedeschi

Taglio alto dell'edizione odierna de Il Corriere della Sera dedicato alla lotta per la Champions League, risoltasi solamente negli ultimi minuti dell'ultima giornata di campionato e che vede Inter e Atalanta qualificarsi a spese del Milan, che chiude quinto. Il quotidiano titola: "Inter e Atalanta afferrano la Champions. Milan fuori". Finale al cardiopalma a San Siro, dove l'Inter ha rischiato più volte di subire il pareggio dell'Empoli che avrebbe di fatto qualificato il Milan alla prossima competizione europea. Ma Samir Handanovic ha chiuso la porta, e così Inter in Champions, Milan in Europa League ed Empoli retrocesso in Serie B.