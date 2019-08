Il Corriere della Sera: "Inter e Juventus, reazione a catena"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera, pone in apertura della sezione sportiva, i grandi intrecci di mercato di questa sessione tra Juventus ed Inter, titolando: "Reazione a catena". L'Inter chiude per Romalu Lukaku, la scorsa settimana ad un passo dalla Juventus, ed ora si lavoro al grande scambio Dybala-Icardi. Torna in voga lo scambio che potrebbe accontentare tutti, sistemando due della situazioni più spinose del mercato, portando una ricca plusvalenza ad entrambi i club. La Juventus deve piazzare anche gli esuberi Higuain e Mandzukic, mentre l'Inter può guardare ai prossimi giorni con un po' più di tranquillità