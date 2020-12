Il Corriere della Sera: "Inter, giù il sipario. L'Europa è nemica di Conte"

Una notte buia, piovosa e triste, ha fatto da teatro per il pareggio tra Inter e Shakhtar che vale l'eliminazione da tutte le competizioni europee per la squadra di Antonio Conte. Per la terza volta di fila, l'Inter esce ai gironi a causa dell'ultima partita giocata in casa. Prima il PSV, poi il Barcellona dei giovani e adesso il modesto Shakhtar battuto 5-0 in semifinale di Europa League non più tardi di qualche mese fa. "L'Europa è nemica di Conte - scrive Il Corriere della Sera - Ora non resta che lo scudetto (e la Coppa Italia). Ma non sarà facile cancellare l'onta". Giù il sipario per l'Inter, di Europa se ne riparlerà la prossima stagione.