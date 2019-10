L'edizione odierna de Il Corriere della Sera parla della rinascita azzurra e dei prossimi step da compiere per evitare di rendere vano tutto il lavoro fatto, titolando: "Italia, Europeo nel mirino. L’incognita è l’esperienza". Roberto Mancini festeggia la rinascita, in anticipo record di tre giornate sulla fine del girone e ripete che «non siamo lontani dalle grandi d’Europa». Sette vittorie su sette nel gruppo, otto su otto consecutive se si conta anche l’amichevole con gli Usa di un anno fa. Domani a Vaduz contro il piccolo Liechtenstein — reduce dal suo primato personale di due pareggi di fila contro Grecia e Armenia — il Mancio può eguagliare Vittorio Pozzo e godersi la nona. E con la qualificazione anche il rinnovo automatico sino al Mondiale in Qatar.