Il Corriere della Sera: "Juve, CR7 e Morata devono scacciare musi lunghi e complessi"

vedi letture

Dybala sta a casa. Stasera tocca alla coppia Ronaldo-Morata contro il Parma. Entrambi però devono riuscire scacciare i musi lunghi e complessi. Come scrive il Corriere della Sera il portoghese ha il muso lungo per il rigore sbagliato nell'ultima giornata e anche per aver visto Lewandowski conquistare il premio Fifa di giocatore dell'anno. Morata invece è molto maturato, ma l'arrabbiatura di Pirlo per la sua doppia leggerezza contro l'Atalanta richiede una reazione. Cosa che Pirlo si aspetta anche da Kulusevski che non gioca titolare dal derby di due settimane fa e che dopo un impatto promettente si è perso tra incomprensioni tattiche e atteggiamenti non sempre giusti. In questa Juve, difatti, c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da dimostrare.