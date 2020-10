Il Corriere della Sera,: "L'Europa è un obiettivo. Il Milan una sicurezza"

Spazio dedicato all'imbattibile Milan sul Corriere della Sera: "L'Europa è un obiettivo. Il Milan una sicurezza". I rossoneri non conoscono altra regola che la vittoria, quando a Nyon era stato sorteggiato il Celtic come prima di Coppa avevano storto un po' tutti il naso a Casa Milan, in quanto considerato snodo chiave del girone. L'Europa League per la squadra lombarda non è affatto un obiettivo secondario in quanto il vincitore si porta via 35-40 milioni e soprattutto un posto in Champions. Ecco perché, Coppa o campionato, il Diavolo farà bene a continuare a correre, se vuole tornare dove deve.