Il Corriere della Sera: "L'Europa non aspetta la Juve. Pirlo deve vincere per forza"

Il Il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica al suo interno uno spazio ai bianconeri con il titolo seguente: "L'Europa non aspetta la Juve. Pirlo deve vincere per forza". L'obbligo per il nuovo tecnico è quello di conquistare i 3 punti contro la Dinamo Kiev per non complicarsi subito la vita nel girone, ma in Ucraina non sarà sicuramente facile.