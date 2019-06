Il Corriere della Sera: "L'Inter sorpassa il Milan: Sensi è nerazzurro"

© foto di Pietro Lazzerini

All'interno delle proprie pagine sportive, Il Corriere della Sera apre i temi calcistici con il calciomercato: "L'Inter sorpassa il Milan: Sensi è nerazzurro". Il regista del Sassuolo sostituirà Borja Valero. Nel frattempo la Juventus aspetta il sì di Adrien Rabiot.

L'ultima chiamata per la Under - In una notte gli azzurrini di Di Biagio si giocano l'Europa e un posto alle Olimpiadi di Tokyo. La vittoria col Belgio potrebbe non bastare. Il ct predica fiducia ma è a rischio.