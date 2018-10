Il Corriere della Sera: "La Lazio sprinta e stacca i giallorossi"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria dei biancocelesti a Parma per 2-0: "La Lazio sprinta con Ciro e Correa e stacca i giallorossi". La squadra di Inzaghi non incanta ma vince e passa anche sul campo dei ducali con la terza vittoria consecutiva lontano dall'Olimpico.