© foto di stefano tedeschi

Nella sezione sportiva de Il Corriere della Sera trova spazio anche la conferenza stampa del CT Roberto Mancini che richiama all'ordine i due giovani talenti italiani Moise Kean e Nicolò Zaniolo. Il quotidiano titola: "La lezione di Mancini 'Kean e Zaniolo fuori per crescere'". Roberto Mancini comincia la stagione che porta all’Europeo 2020 con una decisione forte: escludere Zaniolo e Kean dalla Nazionale e spedirli per punizione nella Under 21 di Nicolato. Colpa degli atteggiamenti avuti nel corso dell'ultimo Europeo, che avevano spinto anche Di Biagio a lasciarli fuori dall'ultima gara contro il Belgio.