Il Corriere della Sera: "La parabola triste di Icardi. Wanda spopola ma lui non gioca"

Il Corriere della Sera scrive di Mauro Icardi al PSG: "La parabola triste di Icardi. Wanda spopola ma lui non gioca". Wanda Nara è sempre la stessa, continua a far ammattire il web postando scatti hot, mentre l'attaccante è in un periodo di involuzione. Non è tra i preferiti del tecnico Tuchel, che spesso lo fa accomodare in panchina. La moglie al solito ha usato le sue arti da seduttrice per farsi voler bene dal gruppo: grandi feste nella villa alle porte di Parigi, una piccola reggia con piscina, perfetta per party e foto, certo non sobrie. Lo spogliatoio si è compattato iniziando a vincere a raffica e arrivando dove mai prima, in finale di Champions. Ma tra Tuchel e il marito di Wanda c'è una frattura, si aspetta il ritorno del vero Icardi. Magari il centravanti aspetta l'arrivo di Max Allegri...