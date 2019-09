Il Corriere della Sera: "La prima dell'Atalanta diventa un incubo"

© foto di stefano tedeschi

L’impatto in Champions League per l'Atalanta è stato tremendo. Il debutto di ieri sera in casa della Dinamo Zagabria non è stato quello sperato negli ultimi tre mesi, e così l'edizione odierna de Il Corriere della Sera titola: "La prima dell'Atalanta diventa un incubo". L’Atalanta sperava di uscire dal Maksimir con un risultato positivo, con la Dinamo Zagabria considerata da tutti la cenerentola del gruppo. Ma già a fine primo tempo il risultato recita 3 a 0 per i padroni di casa e la partita è chiusa. C'è tempo poi nella ripresa per la quarta rete dei croati che arrotondano il risultato rendendo ancora più amara la notte della prima in Champions.