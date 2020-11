Il Corriere della Sera: "La Serie A soffocata dai debiti vota sì ai miliardi dei fondi"

Il Corriere della Sera tratta il tema dei debiti del calcio italiano: "La Serie A soffocata dai debiti vota sì ai miliardi dei fondi". Soffocati da debiti e costi in aumento per l'applicazione dei protocolli e inascoltati dal Governo, i club si trovano davanti a un bivio, salvarsi coi fondi di private equity o inabissarsi in una crisi senza precedenti. Sul tavolo ballano 1,7 miliardi per cedere ai fondi il 10% della media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi. Servono 14 voti: la maggioranza è apertamente favorevole, una minoranza lavora invece dietro le quinte. Lotito è disponibile a parole, in concreto solleva perplessità fra le neopromosse. Il nodo dove non c'è il minimo accordo riguarda i criteri di distribuzione delle risorse. Se oggi arriverà l'approvazione, serviranno un paio di mesi per stendere i contratti. Raccogliere il salvagente dei fondi può essere vitale.