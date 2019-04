© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Lazio danneggiata, cresce la rabbia". Arbitri e Milan, accuse sempre più dure. Immobile: "Kessie e Bakayoko piccoli uomini". Il club furioso anche per il rigore non concesso a Milinkovic-Savic dall'arbitro Rocchi.