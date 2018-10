Il Corriere della Sera: "Lazio in affanno ma vince grazie a Immobile"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con la vittoria dei biancocelesti sulla Fiorentina: "La Lazio in affanno ma torna alla vittoria grazie a Immobile". Il bomber di Inzaghi toglie le castagne dal fuoco con un tiro ravvicinato. Contro la Viola tornano i tre punti ma non il gioco.