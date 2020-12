Il Corriere della Sera: "Lazio, la crisi tra Lotito e Tare passa dalle scelte sul mercato"

Valorizzare Muriqi. Considerando che è costato anche un patrimonio (20 milioni). Questo è quello che si aspetta Lotito da Inzaghi, poiché il centravanti finora non si è visto e questo ha contribuito ad aumentare l'arrabbiatura del presidente nei confronti del ds, oltre che del tecnico. Ci sono anche altri investimenti di mercato che non convincono Lotito. Si aspettava di più da Fares, per il quale ha speso 10 milioni. Poi c'è Andreas Pereira, che però è un caso diverso considerando che è in prestito con diritto di riscatto. Anche se pure su di lui Lotito vuole capire il reale valore. Ecco che i rapporti tra Lotito, Inzaghi e Tare possono anche passare dal futuro di questi tre nuovi acquisti. A scriverlo è il Corriere della Sera.