Il Corriere della Sera: "Lotito ascoltato in Procura per tre ore. È guerra di perizie"

Così il Corriere della Sera sul presidente della Lazio: "Lotito ascoltato in Procura per tre ore. È guerra di perizie". Arrivato in Procura ad Avellino alle due del pomeriggio, Lotito ci è rimasto più di tre ore ed è stato ascoltato come persona informata dei fatti: secondo fonti a lui vicine, non è stato toccato alcun argomento che possa comportare eventuali responsabilità personali oppure della società. L'unico indagato, per il momento, è Massimiliano Taccone, presidente del CdA di Futura Diagnostica. La perizia ha riguardato 95 tamponi eseguiti su calciatori, familiari e membri dello staff il 6 novembre. Gli esiti sono stati discordanti in ben 18 casi: si va verso una guerra di perizie. L'avvocato di Lotito è convinto che manchi chiarezza.