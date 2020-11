Il Corriere della Sera: "Messi sempre più verso l'addio. Non c'è pace per il Barcellona"

L'edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma sui blaugrana: "Messi sempre più verso l'addio. Non c'è pace per il Barcellona". Dopo l'1-0 incassato dall'Atletico i catalani sprofondano all'undicesimo posto in classifica e alle difficoltà ambientali si aggiunge la malasorte, con Gerard Piqué che si è rotto il ginocchio. Non ci sarà dunque l'8 dicembre contro la Juve in Champions. Inoltre il Barcellona è sempre alle prese col tossicissimo caso Messi, il cui contratto scadrà a fine stagione e la frattura è sempre più ampia, tanto che difficilmente verrà risolta dalla nuova dirigenza e dal nuovo presidente che verrà eletto nei prossimi mesi. Sono infatti sempre più insistenti le voci di un passaggio di Lionel al Manchester City a fine stagione.