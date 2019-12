© foto di stefano tedeschi

"Milan, ci pensa la difesa", così titola Il Corriere della Sera nelle sue pagine interne. Contava vincere e la vittoria è arrivata. Sofferta, fradicia, ansiosa, però meritata. Per il resto si vedrà. Nel senso che il Milan dovrà fare ancora a lungo i conti con i suoi fantasmi, visto che la classifica resta quella che è, vale a dire pessima. Undicesimo posto significa ancora lato destro. Meglio quindi lasciare da parte gli slogan, meglio lasciare che siano gli altri a fantasticare sull’Europa e sul futuro. Non è il momento, non serve, non aiuta.