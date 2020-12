Il Corriere della Sera: "Milan, passo falso. Il rientro di Ibra sarà fondamentale"

Il Corriere della Sera analizza il pari del Milan in casa del Genoa per 2-2. "Milan, passo falso. Il rientro di Ibra sarà fondamentale" è il commento del quotidiano sui rossoneri. Il Diavolo non muore mai. E' stanco, sofferente ma rabbiosamente vivo. L'urlo di Donnarumma è l'immagine di questo Milan che soffre, fatica, ma non ha alcuna intenzione di arrendersi. Mancano Ibra, Kjaer e Bennacer, ieri mancava anche Theo Hernandez, le assenze iniziano a farsi sentire sempre più, ma lo svedese potrebbe rientrare già domenica contro il Sassuolo.