© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina con i biancocelesti titolando: "Modello anni '70: la Lazio che non cambia mai". Inzaghi punta a una tattica di un calcio che non c'è più. Stesso modulo, stessi interpreti: proprio come le squadre di quarant'anni fa.