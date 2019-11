Il Corriere della Sera: "Napoli a rapporto nello spogliatoio"

© foto di stefano tedeschi

"Napoli a rapporto nello spogliatoio", titola così l'edizione odierna de Il Corriere della Sera. Anfield Road punto e a capo. C’è adesso l’altra notte di Champions, quella dell’ammutinamento, che riprende quota. Sarà ridiscussa e sviscerata oggi in casa Napoli, 23 giorni dopo. L’intento comune è mettere un altro punto, quello che può sancire la fine delle ostilità. E la crisi dei risultati? Difficile immaginare che basti una notte gloriosa per uscire dall’imbuto nel quale i giocatori si sono infilati dopo la disobbedienza al ritiro e le prestazioni deludenti in campionato. Ecco che il chiarimento, anche a muso duro tra squadra e club, diventa appuntamento atteso più di una finale.