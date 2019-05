Il Corriere della Sera: "Quei gesti generosi da sportivi"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera mette in prima pagina le dimissioni di Gennaro Gattuso, titolando: "Quei gesti generosi da sportivi". Il riferimento è alla richiesta dell'ormai ex tecnico rossonero al momento delle dimissioni: Gattuso ha rinunciato al suo compenso da 5.5 milioni di euro lordi a stagione, a patto che venisse pagato il suo staff sino al termine del contratto. Gesto generoso da parte del tecnico che ha così commentato: "Con il Milan non sarà mai una questione di soldi". Insieme a Gattuso lascia il Milan anche Leonardo, con l'area tecnica ora offerta a Paolo Maldini.