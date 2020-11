Il Corriere della Sera: "Real-Inter, chi perde sprofonda". Più che un big match è uno spareggio

"Tra Real e Inter chi perde sprofonda", titola stamane il Corriere della Sera. Questa sera a Madrid andrà in scena un vero e proprio spareggio tra gli uomini di Zidane e quelli di Antonio Conte: gli spagnoli ultimi nel girone e con l'acqua alla gola, i nerazzurri avanti di un punto. L'incontro di questa sera è una battaglia per la sopravvivenza tra due vecchi amici, che si scambiano cerimonie e complimenti alla vigilia di un match che può seriamente segnare il percorso di entrambe in Champions. Tante le assenze nell'Inter, ultima quella di Romelu Lukaku, ma il tempo è giusto per tentare un'impresa. Lautaro Martinez ha l'occasione per uscire dalla sua fase d'involuzione, rilanciarsi e trascinare l'Inter fuori dalla palude di un gruppo complicato.